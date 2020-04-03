Как развлечь детей на карантине?

Самоизоляция — не повод оставаться без развлечений и самым юным поклонникам театра и прочих развлечений. # предлагает подборку самых актуальных предложений, которые помогут скрасить досуг любого ребенка.

Инициативу Бакинского детского и юношеского театра при Главном Управлении культуры города Баку наверняка оценят и дети, и взрослые. Театр запустил серию онлайн спектаклей, посмотреть которые можно не выходя из дома, на официальных страницах театра в социальных сетях.

Как сообщили # в Управлении культуры города Баку, 3 апреля состоится показ спектакля Dovşanın evi («Дом зайца»), 7 апреля — Göyçək Fatma («Прекрасная Фатма»), 11 апреля — Əyriqulaq dovşan («Кривоухий заяц»), 19 апреля — Çay dəstgahı («Чайная церемония»).

Также маленькие зрители смогут посмотреть в Интернете спектакли Sehrli Tütək («Волшебная свирель», 23 апреля), Pəltək Cücə («Заикающийся цыпленок», 27 апреля) и Humayın yuxusu («Сон Хумай», 5 мая).

Народный артист Азербайджана, первый вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов проинформировал родителей о запуске онлайн — экскурсий в «Крокус Сити Океанариум», которые будут проходить на странице океанариума в соцсети Instagram под девизом: «Будь дома на волне приключений»,

Под крышей «Крокус Сити Океанариума» представлено более 5000 видов рыб и животных со всех уголков мира. Экспозиции разделены на морскую (акулы, глубоководные моллюски, коралловые рифы) и пресноводную (Волга, Дон, Амазонка, редкие виды аквариумных рыб). Третий этаж здания занимает интерактивная экспозиция с живыми тропическими растениями, птицами-нектарницами и более сотней бабочек, парящих в свободном полете. Обитателями Океанариума являются также: морские котики, мурены, трехпалые ленивцы, фламинго, сурикаты, лемуры, пингвины и многие другие.

И еще один Instagram проект, который придется по душе самым маленьким — «Сказки на дому» (SkazkiNaDomu). Ресурс поддерживают российские звезды эстрады и телевидения, которые читают популярные сказки в прямом эфире.

Бакинский книжный центр после объявления особого режима карантина объявил об онлайн доставке книг в пределах города Баку. Чтобы заказать книгу из Baku Book Center, в том числе и детскую, достаточно прислать фото книги или ее название администраторам центра в соцсетях или на номер в Whatsapp – (99450) 505 11 91). Заказ будет доставлен по указанному адресу в течение минимум 1- 3 дней. При заказе товаров на сумму 10 AZN и более доставка будет бесплатной.