Тютчевское утверждение о том, что умом Россию не понять, получило такое количество подтверждений, что если все их сложить в ряд, то получится дорога, длиной от начала и до конца этой самой большой по территории страны мира. В частности, не было и нет никакого разумного объяснения действиям политического и военного руководства РФ, которое решило начать полномасштабную войну против Украины.

С ее начала минуло уже 500 дней. И вот уже пришла свежая новость о том, что ВСУ разнесли HIMARS крупнейший склад армии РФ в глубоком тылу. Дело было в оккупированном Суходольске и Сорокино (Краснодон) Луганской области. Подчеркивается, что такого успеха не было с лета 2022 года. Как-то совсем все это не укладывается в логику звучавших 500 дней назад заявлений кремлевских пропагандистов о «взятии Киева за три дня».

В целом, статистика потерь российской оккупационной армии в Украине просто поражает: 233 440 погибших, 4074 уничтоженных танка, 315 сбитых самолета и 309 сбитых геликоптеров.Про все остальное и говорить нет смысла — там оружия и личного состава утилизировано больше , чем за все годы войны СССР в Афганистане. А вскоре потерь российской армии будет еще больше.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Это то оружие, которое важно иметь ВСУ при наступлении, доставая российских оккупантов в лесополосах, в окопах. Плюс, мы же видим, что союзники Украины поставляют ей много иного оружия. Так что, вопрос стоит лишь в том, когда будет зафиксирован большой разгром российской армии, после которого может посыпаться весь ее фронт.

Каким умом руководствовались все те российские государственные лица, начиная от президента Путина и заканчивая главой МО Шойгу, ввязываясь в эту войну и не желая ее прекращать сейчас, когда поражение РФ уже более , чем очевидно? Нет ответа на этот вопрос, есть только догадки, логически вытекающие из стихотворного изречения Тютчева. Но забавно, что ровно такой же алогичностью и оторванностью от реальности страдают и персоны , рангом намного ниже.

Это двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов обратился к легенде хоккея Доминику Гашеку с требованием, чтобы бывший чешский хоккеист вернул деньги, которые заработал в РФ. Гашек активно поддерживает Украину, а также призывает исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире. Фетисову это все не нравится.

«Я уже ничему не удивляюсь. Ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл. Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», – сказал Фетисов. Отметим, Гашек после многолетней карьеры в НХЛ выступал в сезоне 2010/11 за российский «Спартак».

Отметим также, что Фетисов, являющийся ныне членом Высшего совета партии «Единая Россия» , руководство которой и развязало кровавую войну против Украины, сам в свое время играл в НХЛ, в командах «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Так вот , рассуждая логически, он должен вернуть всю зарплату, что заработал, играя за эти клубы, ибо США и Канада поддерживают Украину.

Но не делает этого полковник российской армии Фетисов. Он придуряется, иного слова и не подобрать. Потому что невозможно не понять причин, которые побуждают любых порядочных людей, в том числе и великих в прошлом спортсменов, поддерживать Украину, против которой войной пошла Россия. Все они требуют осуждения государства, выбравшего террористические методы уничтожения мирных украинцев. Поддерживать эти чудовищные преступления могут только аморальные персонажи или россияне, рядовые и изнасилованные пропагандой или такие, как Фетисов, озвучивающие линию партии и правительства. Умом и первых, и вторых не понять.