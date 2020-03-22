Как Грузия воюет с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 43 человек, пишет Грузия Онлайн.

С 21 марта Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами.  Закрыты школы, детские сады и университеты, все общественные места и заведения. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы. Тбилиси ввел запрет на пропуск всех иностранцев, закрыты границы, однако решение не касается товарооборота. Туристической отрасли, одной из основных в Грузии, неизбежно будет нанесен урон.

Банки разрешили клиентам не платить по кредитам в течение трех месяцев, а гостиницы и турбизнес временно освобождены от уплаты налогов.

Накануне власти Грузии приняли решение отсрочить выплаты налога на имущество и подоходного налога, вернуть излишки НДС и потратить деньги на помощь бизнесу, связанному с туризмом, гостиничной и ресторанной сферами. Затраты на экономические меры оценены в 314 млн долларов.

Грузия ведет переговоры о дополнительной помощи с МВФ. Постоянный представитель МВФ в Грузии Селим Чакер уже заявил, что Тбилиси получит помощь в связи со возникшим из-за коронавируса кризисом.

 

| 2020-03-22T08:52:00+00:00 22 марта 2020, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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