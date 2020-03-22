Как Грузия воюет с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 43 человек, пишет Грузия Онлайн.

С 21 марта Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами. Закрыты школы, детские сады и университеты, все общественные места и заведения. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы. Тбилиси ввел запрет на пропуск всех иностранцев, закрыты границы, однако решение не касается товарооборота. Туристической отрасли, одной из основных в Грузии, неизбежно будет нанесен урон.

Банки разрешили клиентам не платить по кредитам в течение трех месяцев, а гостиницы и турбизнес временно освобождены от уплаты налогов.

Накануне власти Грузии приняли решение отсрочить выплаты налога на имущество и подоходного налога, вернуть излишки НДС и потратить деньги на помощь бизнесу, связанному с туризмом, гостиничной и ресторанной сферами. Затраты на экономические меры оценены в 314 млн долларов.

Грузия ведет переговоры о дополнительной помощи с МВФ. Постоянный представитель МВФ в Грузии Селим Чакер уже заявил, что Тбилиси получит помощь в связи со возникшим из-за коронавируса кризисом.