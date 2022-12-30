Вот уже больше полмесяца продолжается акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов Азербайджана против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе армянскими сепаратистами. Акция совершенно мирная – нет никакой агрессии, никаких провокаций, никаких угроз. Хотя сепаратисты и официальные лица Армении прилагают максимум усилий, чтобы выставить азербайджанцев в неприглядном свете и говорят о какой-то мнимой блокаде. Вновь в ход пошли излюбленные приёмы «многострадальных»: кто стенает на коленях, кто рвёт на себе волосы и одежду, а кто, воспользовавшись моментом, причитая побирается у различных стран. Но факты вещь упрямая. Каждый день колонны российских миротворцев, а также гражданские лица беспрепятственно передвигаются по этой дороге. Естественно, что азербайджанская сторона, понимая всю сущность противной стороны, пытается донести истину до мировой общественности. Посыл всех этих изысканий один – Азербайджан и азербайджанцы хотят мира, хотят спокойно жить и работать на своей родной земле, хотят дружить со всеми соседями. В мире должны наконец понять, что мы – миролюбивая держава и совсем не государство зла, как то пытаются доказать армяне.

Но, к великому сожалению, находятся и те, кто в силу своей недальновидности, а порою и намеренно играют на руку наших врагов. Для достижения своих целей такие не гнушаются ничем, даже используют матерей павших в 44-дневной войне героев. Давече в соцсетях распространилось видео с обращением матери шехида к тем, кто предлагает армянам мирное сосуществование. Суть этого обращения состояла в следующем: как вы смеете предлагать мир тем, кто посягнул на жизни наших детей? Как мы будем жить с ними в одной стране – с убийцами тысяч азербайджанцев? Но дело не ограничивалось этим, мать шехида проклинала тех, кто призывал к достижению мира с армянами…

Безусловно, павшие за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана – наши герои, и память о них навсегда останется в наших сердцах, сколько бы лет и веков не минуло. И конечно же, нужно понять состояние тех, кто потерял в этих войнах своих близких и родных. Ничто их не утешит, и очень трудно простить тех, кто отнял у них детей, родителей, братьев, мужей. Это – горькая правда, истина жизни. Но есть ещё и другая правда, точнее нужно взглянуть на эту правду с другой стороны.

История человечества знает бесчисленное количество войн. Информация о некоторых из них дошла до нынешних поколений, а некоторые канули в небытие, унеся с собой имена и память о тех, кто погиб во время боевых действий. Но вот история не знает хотя бы одного случая, чтобы воевавшие стороны враждовали вечно. Франция и Англия сошлись в столетней войне, было множество битв, целые поколения родились и ушли в мир иной именно во время этой кампании. Но только минуло несколько веков, и французы с англичанами стали плечом к плечу во время Второй мировой войны. Да и сегодня Лондон и Париж являются союзниками.

Раз речь зашла о Второй мировой, то можно вспомнить и взаимоотношения Германии с той же Францией и Англией. Да и некоторые внуки, и правнуки азербайджанцев, некогда стрелявших в немцев, сегодня перебрались на постоянное место жительство в Берлин, Бонн, Дрезден.

Да, история взаимоотношений азербайджанцев и армян оставляет желать лучшего. И в данном аспекте теперь неуместно вдаваться в глубины истории и искать виноватых. Что было, то прошло. Ежегодно 31 марта мы отмечаем годовщину геноцида азербайджанцев со стороны армян. Но ведь живы ещё те, кто прекрасно помнят, как по улицам Баку, Сумгайыта и Гянджи разгуливали армяне, как были желанными гостями во многих домах, как создавались интернациональные семьи, как армяне занимали высокие посты в Азербайджане. Да, сегодня для некоторых наших сограждан кажется кощунственной идея совместного проживания с теми, кто совершил геноцид в Ходжалы, устроил бойню в Дашалты, превратил в руины многие наши города и сёла. Но когда-то всё же придётся протянуть друг другу руку. Не сегодня, так завтра. Но вечно враждовать – не получится. И чем быстрее восстановится мир между азербайджанцами и армянами, тем лучше для них же самих. А иначе нести этот крест нашим детям и внукам, а то и правнукам.

Всё это прекрасно понимает руководство нашего государства. И именно поэтому прилагается максимум усилий для подписания мирного договора с армянами, для делимитиации и демаркации государственных границ. И в этом деле нужно помогать, а не строить всякие козни, играя на самых святых чувствах людей. Не забывая прошлого и отдавая дань всем героям, нужно жить днём сегодняшним и думать здраво о дне завтрашнем.