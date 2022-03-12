«Власти Украины должны обратиться к президенту России Владимиру Путину и признать поражение». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своем официальном сайте, передает ТАСС.

Он призвал украинских властей «перестать использовать обманутое ими население в качестве живого щита».

«Товарищу президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несет блага украинскому народу. Свяжитесь с президентом России, признайте свое поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ», — написал Кадыров.

В публикации он подчеркнул, что российское военное вмешательство направлено не только на защиту «Донецкой и Луганской народных республик», но и на поддержание безопасности во всем мире.

«Указанные мной факты разработки биологического оружия на Украине представляли бы угрозу не только для России. Третья мировая война, создание ядерного и использование биологического оружия повлияли бы на весь мир. Россия сегодня защищает не только Донбасс и свое будущее — она останавливает глобальную катастрофу мирового масштаба», — подчеркнул глава Чечни.