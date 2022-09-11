Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибочной стратегии и пообещал отвоевать Изюм, Купянск и Балаклею. Он выразил недовольство тем, что ведомство долго не комментировало отход войск из Харьковской области.
«Хорошо, что Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея. Это было вынужденно, оказывается, чтобы сохранить человеческие жизни. Но это абсолютно ничего не значит», — сказал Кадыров.
Накануне Минобороны России сообщило о перегруппировке войск — их перебросили из-под Харькова «для наращивания усилий на Донецком направлении». Кадыров предупредил, что ведомство должно поменять свою стратегию в войне против Украины. В противном случае он обратится к его главе Сергею Шойгу и президенту Владимиру Путину. «Были допущены ошибки, я думаю, они сделают выводы. Но если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, офигенная», — заявил Кадыров.
При этом он добавил, что в поражении «есть свои плюсы», и у военных есть некое «спецзадание», которое позволит вернуть сданные города и «уже в ближайшем будущем» дойти до Одессы. «Готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Вы увидите конкретные результаты», — заверил Кадыров.
Также он пригласил к себе в гости российских военкоров, чтобы «объяснить им, что такое патриотизм». Накануне пророссийские военные блогеры массово выражали недоумение по поводу сдачи городов в Харьковской области и «перегруппировки» российских войск, о которой заявило Минобороны. По мнению Кадырова, «патриоты» не должны обижаться, если кто-то что-то сделал не так.
Между тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала сентября Украина отвоевала более 3000 квадратных километров ранее захваченных Россией территорий. По его словам, ВСУ продвигаются на Харьковском направлении не только к югу и востоку, но и к северу, и до выхода на государственную границу с РФ остается 50 км. (moscowtimes.ru)