Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибочной стратегии и пообещал отвоевать Изюм, Купянск и Балаклею. Он выразил недовольство тем, что ведомство долго не комментировало отход войск из Харьковской области.

«Хорошо, что Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея. Это было вынужденно, оказывается, чтобы сохранить человеческие жизни. Но это абсолютно ничего не значит», — сказал Кадыров.

Накануне Минобороны России сообщило о перегруппировке войск — их перебросили из-под Харькова «для наращивания усилий на Донецком направлении». Кадыров предупредил, что ведомство должно поменять свою стратегию в войне против Украины. В противном случае он обратится к его главе Сергею Шойгу и президенту Владимиру Путину. «Были допущены ошибки, я думаю, они сделают выводы. Но если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, офигенная», — заявил Кадыров.