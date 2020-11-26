Кабмин Израиля разрешил временно открыть 15 торговых центров

Израильская правительственная комиссия по коронавирусу в рамках пилотной программы разрешила открытие с 27 ноября по 6 декабря 15 торговых центров в разных районах страны. Об этом сообщила в четверг канцелярия израильского премьера.

«Правительственная комиссия по коронавирусу утвердила пилотную программу открытия рынков и торговых центров. Постановление вступит в силу спустя 24 часа с даты утверждения при условии одобрения парламентской комиссией», — говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что уже выбраны шесть торговых центров, которые откроются в Беер-Шеве, Иерусалиме, Кирьят-Бялике, Петах-Тикве и Рамат-Гане. Еще 9 будут определены посредством жеребьевки. Одновременно в соответствии с решением Минздрава в рамках пилотной программы планируется открыть в ограниченном режиме рынки на открытых площадках, а также разрешить работу семи музеев при условии предварительного заказа билетов, отмечается в сообщении.

Количество посетителей в торговых центрах будет ограничено до «одного человека на 7 кв. м», в каждом отдельном магазине смогут находиться одновременно «не более 10 человек», а штраф за нарушение этих предписаний увеличен с 2,5 тыс. шекелей (57,5 тыс. рублей) до 5 тыс. шекелей (115 тыс. руб.), указали в канцелярии. По истечении 10 дней пилотной программы правительственная комиссия по коронавирусу подведет ее итоги и примет решение о возможности открытия остальных торговых центров на территории страны, закрытых из-за роста заболеваемости COVID-19 с середины сентября.