Кабмин Израиля ратифицировал мирное соглашение с Бахрейном

Правительство Израиля ратифицировало на еженедельном заседании в воскресенье соглашение о нормализации связей с Бахрейном. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, за окончательную ратификацию договора министры правительства Биньямина Нетаньяху проголосовали единогласно. 10 ноября документ был утвержден Кнессетом (парламентом Израиля) большинством в 62 голоса против 14. 25 октября израильский кабмин первый раз утвердил текст соглашения перед его представлением в парламенте.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном. Нетаньяху назвал тогда же примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами «поворотным моментом в истории», который «в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту». Соглашение с ОАЭ израильский парламент утвердил 15 октября, а правительство ратифицировало 25 октября, после чего следующим этапом является уже открытие посольств.

Заключение мира стало возможным благодаря активному посредничеству со стороны США. Перед подписанием договоренностей президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что они станут «основой для всеобъемлющего мира» на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе «Авраамовыми соглашениями» в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.