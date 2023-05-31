За последние полтора года к Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их.

Как передает #, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели.

«Когда высокопоставленные чиновники ЕС называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, они абсолютно правы. И я уверен, что география наших поставок будет расширяться, потому что потребность в азербайджанском газе растет. За последние полтора года к нам обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки, либо начать поставки, и, конечно, мы хотим удовлетворить потребности всех наших друзей и, безусловно, согласовать запросы с возможностями рынка», — сказал глава государства.