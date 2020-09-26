Johnson&Johnson сообщила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

Экспериментальная вакцина против коронавирусной инфекции компании Johnson & Johnson в ходе клинических испытаний, по предварительным данным, показывает положительные результаты. Результаты опубликованы на медицинском портале Med RXiv..

Согласно размещённым данным, в испытаниях приняли участие 800 человек, которых разделили на две группы: в первую вошли люди в возрасте от 18 до 55 лет, а во вторую — старше 65 лет.

Отмечается, что вакцина против COVID-19 вызвала устойчивый иммунный ответ почти у всех участников первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний. Так, у 99% участников испытаний в возрасте от 18 до 55 лет в течение 29 дней после вакцинации вырабатывались поддающиеся обнаружению антитела.