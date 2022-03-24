Журналист Александр Невзоров, против которого возбудили уголовное дело, высказался о возможном возвращении в Россию.

«Я сейчас как бы в некоторых сомнениях и колебаниях, но у меня всегда было плохо с благоразумием, поэтому я все-таки, вероятно, вернусь в Россию», — сказал он во время выступления в Тель-Авиве, запись которого опубликована на его YouTube-канале.

22 марта стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Невзорова по статье о распространении недостоверной информации о действиях ВС России в ходе военной операции на Украине. По данным ведомства, Невзоров в своих соцсетях опубликовал «заведомо ложную информацию» об обстреле ВС РФ роддома в Мариуполе, также он сопроводил публикации «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан».

Вменяемая Невзорову ч. 2 ст. 207.3 УК РФ предполагает наказание вплоть до лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Жена журналиста заявила, что они пока не планируют эмиграцию, однако сейчас находятся в Израиле в плановой поездке.

Невзоров в среду опубликовал в «Твиттере» обращение к главе СКР Александру Бастрыкину.

В частности, он обратил внимание на то, что уголовная статья о «военных фейках», по его мнению, противоречит 29 статье Конституции России о свободе мысли и слова.