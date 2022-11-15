Интервью # с израильским экспертом Владимиром Месамедом:

— Биньямин Нетаньяху уже получил от президента Ицхака Герцога мандат на формирование нового правительства Израиля. За последнее время между Израилем и Турцией наметилось потепление отношений. Теперь правительство Израиля возглавит политик, с чьим именем связано возникновение в 2018 году напряженности с Турцией. Как сейчас новое правительство Израиля будет выстраивать свои отношения с Турцией?

— Нужно сказать, что с именем Нетаньяху связывают положительные тенденции региональной политики Израиля. Он имеет большой опыт контактов с руководством Турции. Еще в конце 90-х годов прошлого столетия правительство, возглавляемое Нетаньяху, установило успешные связи с Турцией. Оглядываясь на весь путь диалога между Израилем и Турцией, можно говорить, что в массе своей именно преобладало успешное сотрудничество.

Правда были периоды, когда страны отходили от этой линии. Но в целом у Израиля с Турцией были достаточно хорошие отношения, единственно темный период был связан с событиями 2010 года, когда судно «Мави Мармара» хотело разорвать блокаду сектора Газы.

После этого наши отношения были спущены на самый минимальный уровень. Но наш диалог продолжался, несмотря на минимизацию политических связей, между Израилем и Турцией развивались экономические отношения. Израильские туристы до сих пор посещают Турцию. Анкара ведет достаточно взвешенную политику с Тель-Авивом, не переходящую грани. В Израиле очень положительно оценивают ту политику, которую Реджеп Эрдоган ведет на украинском треке. Именно Эрдогану принадлежит заслуга в заключении зерновой сделки.

Сейчас на новом этапе развитие отношений между Израилем и Турцией будет отвечать запросам и чаяниям двух стран. Израиль из этого извлекает свою пользу, Турция тоже видит свой путь развития на Ближнем Востоке. Мы видим, что Израиль считает важным не нарушать красных линий в отношениях с Турцией. Поэтому мы полагаем, что есть очень много возможностей в развитии двусторонних отношений, и в ближайшие годы этот диалог будет развиваться. Необходимо также учитывать, что Турция была первой мусульманской страной, признавшей независимость Израиля в 1949 году. Даже сейчас Турция поддерживает диалог Израиля с мусульманскими странами. Израиль это учитывает, и я полагаю, что новый премьер будет всячески поддерживать развитие отношений с Турцией или по крайней мере будет сглаживать острые углы.

— В последнее месяцы между Азербайджаном и Ираном растет напряженность. Дело дошло до того, что в своем последнем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Иран, что его страну не напугать воинственной риторикой и военными учениями. Каковы на ваш взгляд дальнейшие прогнозы по этой ситуации?

— Отношения между Азербайджаном и Ираном имеют несколько точек соприкосновения, которые служат как отторжению, так и сближению. В обеих странах проживают азербайджанцы, поэтому они запрограммированы на развитие отношений. Поскольку в Иране не реализуются национальные права азербайджанцев, их культура и родной язык, эти узлы противоречий будут всегда осложнять политику между странами. Мы также видим, что руководители обеих стран научились существовать с этими противоречиями и при любом раскладе ситуации всегда будут находиться точки соприкосновения. Это произойдет потому, что есть единый народ. Азербайджанцы Ирана играют большую роль в развитии страны проживания, а Азербайджан хотел бы жить в мире и согласии со своими этническими братьями из Ирана. С учетом этого предполагаю, что никакого отрицательного развития ныне сложившейся ситуации не будет. Острые моменты во взаимоотношениях были во время президентства Махмуда Ахмединежата в Иране. То же самое можно сказать и об Азербайджане во время президентства Абульфаза Эльчибея.

Лично я с оптимизмом смотрю на будущее азербайджано-иранских связей. Несмотря на трудности сосуществования двух государств с азербайджанским населением, они всегда будут приходить к общему знаменателю и никакого взрывоопасного развития отношений быть не может.

— На днях депутат Кнессета от партии «Ликуд» Цахи Ханегби заявил, что лидер его партии Биньямин Нетаньяху, который возглавит новое правительство Израиля, после возвращения к власти «может, вероятно, распорядиться нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не добьются успеха с ядерной сделкой и не смогут принять меры против Тегерана». Насколько подобный сценарий реалистичен?

— На днях в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, которые изменят соотношение сил. Вероятно они приведут власти к тем факторам, которые более ужесточат политику по достижению СВПД. Необходимо понимать ситуацию с этим соглашением. Она такова, что Иран все ближе к обладанию ядерным оружием. Другой вопрос сумеет ли Тегеран использовать это оружие. В связи с этим возникает вопрос как будет решаться эта ситуация. Последние руководители Израиля придерживались отличного от мнения Нетаньяху позиции. Нетаньяху считал, что надо пытаться договариваться с Ираном, но в случае возникновения необходимости Израиль может пойти на бомбардировку иранских ядерных объектов. Наверняка и сейчас Нетаньяху опять будет выпячивать этот фактор, но за последнее время в Израиле изменились подходы к этой ситуации. Уже есть понимание того, что удар по ядерной инфраструктуре Ирана не решает проблему. За последние годы Иран получил большие возможности для развития своей ядерной программы. Иран уже на пороге создания собственного ядерного оружия и, если уничтожить его инфраструктуру, то это приведет всего лишь к затягиванию процесса, а не к искоренению вопроса. В Иране уже создана национальная школа ядерной энергетики, имеются многочисленные ученые, которые заново восстановят инфраструктуру в случае уничтожения.

Полагаю, что в связи с этим в Израиле готовятся к альтернативным ходам, которые одобрили бы и в США. Как известно нынешний президент США Джо Байден заявлял о том, что Вашингтон не допустит, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Здесь вопрос заключается в том, как расшифровать эту фразу. Будет ли это военным путем или же посредством дипломатического влияния на политику Ирана? Мне кажется, нужно подождать конца переговоров. Переговоры, приведшие к СВПД, длились 12 лет, а нынешние переговоры идут всего полтора года. Возможно, еще не исчерпан переговорный потенциал и стороны смогут найти взаимоприемлемые пути выхода из ситуации.

— В последнее время израильские СМИ актуализировали тему того, что Азербайджан откроет свое посольство в Израиле. Что вы думаете по этому поводу?

— Израиль уже давно открыл свое посольство в Азербайджане, которое успешно функционирует. Азербайджан на этом пути не преуспел и выдвигает разные версии объяснения данной ситуации. Но мы видим, что в последнее время есть какое-то движение. В Тель-Авиве открылось торговое представительство Азербайджана. Полноценного посольства еще нет, но есть какие-то структуры, которые со временем могут стать прообразом посольства Азербайджана. Наличие посольства помогло бы в оперативном решении многих вопросов двустороннего диалога. Но в Израиле понимают, что Азербайджан не хотел бы иметь определенную конфронтацию с Ираном по данному поводу. Но и здесь можно привести пример Туркменистана, который граничит с Ираном, но все же открыл более 10 лет назад посольство в Иране. Поэтому здесь не нужно оценивать степень той конфронтации, которая может возникнуть из-за открытия посольства. Полагаю, что со временем посольство Азербайджана в Израиле откроется, что скажется на развитии двусторонних связей.