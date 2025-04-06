Армия Израиля признала, что её солдаты допустили ошибки и убили 15 сотрудников экстренных служб на юге Газы 23 марта. Израильские военные утверждают, что некоторые из погибших были связаны с ХАМАС, однако никаких доказательств до сих пор не представили. ЦАХАЛ признал, что все погибшие были безоружны в момент обстрела.

Под обстрел попала колонна автомобилей Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), машина ООН и пожарная машина гражданской обороны Газы в районе Рафаха.

Изначально Израиль утверждал, что военные открыли огонь, потому что колонна машин приближалась «подозрительно» в темноте, без фар и проблесковых маячков. Движение этих автомобилей не было предварительно согласовано с армией.

Однако видеозапись с мобильного телефона, сделанная одним из погибших парамедиков, показала, что машины были с включёнными огнями, когда они направлялись на вызов, чтобы помочь раненым. Видео, изначально опубликованное New York Times, показывает, как почти на рассвете машины останавливаются на дороге, и вскоре после этого начинается стрельба.

Запись длится более пяти минут. На ней слышно, как парамедик по имени Рефат Радван произносит молитву, а затем приближаются голоса израильских солдат.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам вечером в субботу, что солдаты ранее обстреляли автомобиль с тремя членами ХАМАС. Когда скорая помощь прибыла на место, наблюдение с воздуха передало наземным силам, что колонна «движется подозрительно».

Когда машины скорой помощи остановились возле машины ХАМАС, израильские военные посчитали это угрозой и открыли огонь, несмотря на отсутствие доказательств, что кто-либо из медиков был вооружён.