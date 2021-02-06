Израиль обвинил международный суд в изощренном антисемитизме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд (МУС) в изощренном антисемитизме. Соответствующее заявление распространила его канцелярия, передает ТАСС.

Глава правительства назвал проявлением нетерпимости тот факт, что суд в Гааге проводит расследование в отношении Израиля по «абсолютно ложному обвинению в военных преступлениях».

«Этот трибунал был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство», — отметил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, МУС объявляет военным преступлением то, что евреи живут на своей родине, а также утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов.

«Я обещаю, что мы единым фронтом будем отстаивать наших солдат, которые защищают нас, отстаивать нашу родину всеми силами», —заключил подчеркнул Нетаньяху, назвав решение суда вопиющей несправедливостью.