Израиль готовится к возможным атакам со стороны Ирана

Израильская армия готовится к возможным атакам со стороны поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке и Йемене, утверждает, по сообщению Агентства Анадолу, общественное телевидение (KAN).

KAN уточняет, что высокопоставленные представители армии обороны Израиля на прошлой неделе обсуждали возможные варианты ударов по Израилю, в том числе ракетные или нанесенные при помощи беспилотников.

Как ожидается, атаки возможно совершат либо иракские боевики, либо йеменские хуситы.

Начальник Генштаба ВС Израиля Авив Кохави 22 декабря предупредил Иран, который обвиняет Израиль в убийстве ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Кохави заявил, что Израиль жестко ответит за любое нападение со стороны Ирана либо его радикальных сторонников.

Иранский ученый-ядерщик был убит 27 ноября 2020 года.

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в причастности к убийству Фахризаде и пообещал ответить в удобный момент.