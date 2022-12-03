В Азербайджанской национальной библиотеке (АНБ) в рамках «Года Шуши» издана книга под названием «Шуша в прессе США и Великобритании: по материалам газет 1827-1915 годов».

Как передает Report, руководителем проекта и автором предисловия является директор АНБ, профессор Керим Таиров, авторы переводов и комментариев – ученые-историки Эльнур Наджиев и Адиба Исмаилова, редактор издания – Гюнай Наджиева.

В книгу включены подборки из материалов, опубликованных в печати США и Великобритании в 1827-1915 гг., их переводы и комментарии. В книге повествуется о церемониях в месяц Мухаррам в Шуше, геноцидах, совершенных армянами против тюкро-мусульманского населения в Шуше в 1905-1906 годах, зверствах, совершенных ими с целью блокирования гуманитарной помощи, отправляемой голодающему населению, политика русификации царской России в Шуше и шаги, предпринятые для сокрытия этого события, а также представлена другая интересная информация.