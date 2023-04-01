В министерстве молодежи и спорта прошла отчетно-выборочная конференция Федерации атлетики Азербайджана.

Как передает Report, сначала со вступительной речью выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Затем президент федерации Чингиз Гусейнзаде, отметил, что возглавлял ее с 1996 года, и с целью уделять больше внимания деятельности олимпийского движения, он уходит со своего поста. По итогам голосования, отставка Гусейнзаде была принята.

Далее в ходе конференции состоялось избрание нового президента ФАА, которым стал замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов.

Также, Мушфиг Туканов и Кенуль Нуруллаева были избраны новыми вице-президентами федерации, а Шалала Ягубова, Бюлент Карани, Назим Бабаев и Рауф Гасымзаде – членами Совета правления.