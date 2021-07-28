Убытки транспортных компаний вследствие наводнения, обрушившегося на запад Германии, по предварительным оценкам, могут превысить €1,5 млрд. Об этом сообщил в среду агентству DPA представитель Союза немецких транспортных предприятий.

«В настоящее время мы предполагаем, что ущерб составит не менее €1,5 млрд», — сказал он. При этом уточняется, что затраты на приведение в порядок одной только железнодорожной инфраструктуры концерна Deutsche Bahn достигают порядка €1,3 млрд. «Перед отраслью стоят серьезные задачи», — подчеркнул глава организации Инго Вортманн, добавив, что на восстановление потребуется около €2,3 млрд.

Ранее сообщалось, что страховой убыток в связи с наводнением на западе ФРГ может превысить €5 млрд. В связи с этим в качестве срочной помощи для устранения последствий стихии правительство страны планирует выделить €400 млн. Однако в настоящее время согласование документа продолжается. Власти также намерены привлечь к финансированию регионы.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии, согласно последним данным, погибли почти 180 человек, в основном в Рейнланд-Пфальце. (ТАСС)