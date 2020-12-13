Из-за акции протеста в Минске усилили меры безопасности

Усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов Беларуси развернуты в воскресенье в центре и других районах Минска в связи с акцией «Марш народного обвинения», о проведении которой объявила оппозиция.

Со стороны микрорайона Уручье, где находится база подразделения внутренних войск МВД, в центр столицы утром проследовали грузовики с личным составом и спецтехника милиции, включая водометы, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале белорусского портала «Онлайнер». Колонну силовиков встречали сторонники властей, которые развернули вдоль улицы большой государственный красно-зеленый флаг. Из автомобилей тех, кто прибыл в Уручье поддержать силовиков, громко звучали патриотические песни.

Противники властей в 127-й день протестов планируют организовать очередную акцию. В последний месяц их участники изменили тактику: изначально они собираются во дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. В связи с этим машины и автобусы с силовиками рассредоточиваются в спальных микрорайонах и рядом с торговыми центрами, где в прошлые выходные пытались собраться протестующие.

В Беларуси уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Самые массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов по воскресеньям. (ТАСС)