Из Анкары вылетел самолет с медицинской помощью для Италии и Испании

Турция направила в Италию и Испанию помощь для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщает агентство Анадолу.

С военного аэродрома «Этимесгут»  в Анкаре в среду утром вылетел военно-транспортный самолет с грузом медицинской помощи для двух стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса нового типа в Европе.

В числе прочих в Италию и Испанию направлены медицинские маски, специальные защитные комбинезоны, дезинфицирующие средства. Вся помощь произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на итальянском и испанском написаны слова известного мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Самолет вначале приземлится в Испанию, а затем направится в Италию.

| 2020-04-01T12:08:11+00:00 1 апреля 2020, 13:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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