Иванишвили уходит, чтобы вернуться…

Сегодня глава правящей партии Грузии Иванишвили объявил об уходе из политики.

«Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года (дата основания партии)», — отметил Иванишвили в опубликованном в понедельник письме на сайте «Грузинской мечты».

Как отмечает грузинский эксперт Егор Куроптев, грузинский олигарх и теневой правитель страны последних 8 лет Бидзина Иванишвили хорошо усвоил, что засиживаться надолго не нужно.

«Его модель управления государством основана на модели ведения бизнеса в России 90-х, когда Иванишвили дешево покупал компании и заводы, делал в них небольшой ремонт, выжимал максимум прибыли и продавал за большую цену. Эта модель Иванишвили работала беспроигрышно, и он славился крайне удачными сделками «купить дешево — продать дорого», — сказал он.

Аналитик также добавил, что его первый «уход» из власти был недолгим, а возвращение — сопровождалось серией серьезных кризисов, инициированных самим олигархом для перетасовки сил в правящей элите.

«Он ушел, но обещал вернуться. Грузию в скором времени ждут довольно тяжелые времена и с точки зрения политической и, в первую очередь, экономической. Кризис неминуем», — считает он.

По мнению эксперта, если оппозиции или народу Грузии не удастся ничего в корне изменить, чтобы вернуть страну на путь реформ и движения в сторону западного пути развития, Иванишвили может снова «величественно» вернуться, чтобы «спасти любимую Грузию от очередного вызова».

«Проблема только в том, что команда Иванишвили уже продемонстрировала свою полную несостоятельность и непрофессионализм, и именно она является главной причиной всех вызовов, с которыми страна сталкивается в последние годы», — сказал он.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде тоже напомнил, что это второй уход Иванишвили из «большой политики».

«Тогда он продержался не больше двух лет и потом вернулся. Он тогда покинул пост не только премьер-министра, но и пост главы партии. Но в итоге ситуация с внутриполитической нестабильностью побудила его вернуться вновь в политику и стать теневым правителем страны. Он по сей день остается реальным руководителем страны», — сказал эксперт.

Аналитик также добавил, что после 2018 было понятно, что, все в Грузии зависит от того, кого Иванишвили выберет на пост премьер — министра, назначит на пост ключевых министров.

«Теперь он решил вновь уйти. Насколько он на этот раз продержится в «тени» зависит от того, какие договоренности у него с нынешней командой правительства, в частности с премьер-министром Гахарией. Вообще нужно сказать, что Гахария – это очень сильный игрок. В отличие от прежних премьер-министров, Гахария — сильный политик и имеет влияние на силовые структуры. Нужно также сказать, что его назначение на пост премьер-министра было в виде компромисса, а не желания Иванишвили», — сказал он.

Говоря об отношениях Грузии и Азербайджана, политолог отметил, что кардинально что-то меняться в отношениях Баку и Тбилиси не будет, тем более что большинство проектов, которые сейчас реализуются с Азербайджаном, очень важны для самой Грузии.

«Если не сказать системообразующими экономики этой страны. Все крупные транспортные проекты, энергетические проекты, инвестиционные проекты, транспортные проекты, пересмотр которых невозможен, так как есть и другие страны и силы, которые заинтересованы в этих проектах. Все было сформировано еще до него, а с его приходом, когда он хотел что-то поменять, ничего не получилось. Заинтересованные силы ему быстро объяснили правила игры. Поэтому в отношениях ничего не поменяется» — сказал он.

В свою очередь грузинский эксперт Гела Васадзе, говоря об уходе Иванишвили, сказал, что он уходит из публичной политики, и это было не раз анонсировано ранее разными около правительственными экспертами.

«Он не может просто уйти из «большой политики». Из публичной — да, а вот из политики вообще — нет. Потому что сейчас контролирует абсолютно все в Грузии. Сейчас во власти укомплектована его команда, во всех ответвлениях власти сидят его люди, в том числе и судебной. Поэтому говорить о том, что он ушел из «большой политики» до тех пор, пока все люди, которые там находятся, фактически подчинены ему, было бы большим преувеличением», — считает он.

Васадзе также добавил, что Иванишвили никогда не был публичным политиком, ему им приходилось быть по необходимости.

«В 2012 году — это было необходимо для того, чтобы победить Михаила Саакашвили, в 2018 году он вновь стал публичным, потому что была угроза потери его власти, так как Григорий Гарибашвили мог выйти из- под его контроля. Сейчас же после президентских и парламентских выборов, он может вновь спокойно уйти в «тень». Кроме всего прочего, ситуация в стране такая, что ничего хорошего не предвидится, и поэтому оставаться в публичной политике не имеет смысла», — добавил он.

Говоря же о грузино-азербайджанских отношениях, аналитик отметил, что любая нестабильность в Грузии – это не есть хорошо. «Будем, надеяться на то, что это несильно повлияет на отношения между нашими странами», — заключил Васадзе.