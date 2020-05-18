Иванишвили обложили

Можно сказать, что с выходом на свободу двух известных оппозиционных деятелей, политическая обстановка в Грузии уже другая.

«Единственное, что я могу сделать, это сказать Иванишвили на понятном ему языке: когда тебе говорят, что ты чайник, ты должен пустить пар из одного места. Весь мир сказал ему, что он чайник, поэтому он должен был действовать». Такие слова, покинув тюрьму в Рустави, произнес журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, передает Грузия Online.

Он также выразил надежду, что вскоре будет освобожден еще один политзаключенный — Георгий Руруа. По его словам, если этого не произойдет, соглашение между властями и оппозицией не будет считаться выполненным и оппозиция не станет принимать участия в голосовании по конституционным поправкам.

«Наши граждане еще раз увидели две вещи — что страной управляет человек, который наносит себе ущерб. Мое задержание и освобождение для него было ущербом. Этот человек является ментально совком, геополитически — русским, социально — возвеличившимся нищебродом, и персонально — лжецом. Поэтому, никаких предусловий, чтобы он продолжал управлять страной, нет.

Наши граждане увидели, что активность и принципиальность имеет цену и всегда даст результат. Грузия не одна, и страна не покрыта соломой, как бы это ни пытался сделать Иванишвили, у него не получится», — заявил Угулава.

С совместным заявлением выступили и те, под чьим натиском дрогнули власти Грузии — председатель комитета Сената США по международным отношения Джеймс Риш и сенатор Джин Шахин. Они отметили, что освобождение Угулава и Окруашвили является сильным сигналом для тех, кто участвовал в процессе достижения соглашения от 8 марта.

По их же словам, они «с нетерпением ожидают» осуществления изменений в избирательной системе и освобождения Георгия Руруа. «В последующие недели, после того, как парламент вернется к рабочему режиму, с нетерпением ожидаем осуществления согласованных изменений. Также, ожидаем освобождения Георгия Руруа, медиа-владельца, который был задержан в декабре по ложному обвинению», — говорится в распространенном сенаторами заявлении.

Однако и этим неприятности для властей Грузии не исчерпываются. Четыре сенатора и конгрессмена обратились к госсекретарю США Майклу Помпео и секретарю Казначейства США Стивену Мнучину с письмом, в котором выразили обеспокоенность по поводу ухудшения госуправления в Грузии, ущемления американского бизнеса, активизации иранского бизнеса в этой стране в обход американских санкций, а также связи неформального правителя страны Бидзины Иванишвили с Москвой.

В обращении особое внимание уделено истории американских компаний Frontera Resources и Conti Group, которые власти Грузии выдавили из страны по геополитическим соображениям.

Целью строительство порта Анаклиа было снижение зависимости Грузии от России, говорится в письме.

«Пишем, чтобы выразить свое возмущение в связи с ухудшением качества госуправления и потенциальными незаконными финансовыми действиями в Грузии. Мы все больше и больше обеспокоены связями Грузии с противниками и врагами США, что происходит за счет наших геостратегических и бизнес- интересов.

В течение последних лет прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились примерно на 50%, налоги и бюрократические барьеры же увеличились для западных бизнесов.

Эти проблемы управления прямо подрывают оперирование американских компаний и наши связи с Грузией, возможности углубления отношений с Frontera Resources (штат Техас), которая является крупнейшим американским инвестором в секторе нефти и газа в Грузии. Ими инвестировано 500 млн долларов на работы по поиску нефти и газа. Недавно Frontera стала целью регуляций и ограничений и теперь она стоит перед угрозой возможной экспроприации со стороны правительства Грузии.

В 2019 году другая американская компания Conti Group тем же образом была изгнана из консорциума, который строил порт в Анаклиа, что приостановило этот проект», — пишут американские политики.

В письме также отмечается, что целью работы компании Frontera над добычей энергоресурсов было обеспечение энергонезависимости и стабильности страны, а строительства порта в Анаклиа — снижение зависимости Грузии от российской портовой инфраструктуры.

Авторы считают, что действия грузинской стороны продиктованы геополитическими интересами: Иванишвили связан с Россией, чему есть документальные подтверждения.

Они также сообщают Майку Помпео о возросшей активности иранского бизнеса в Грузии в обход американских санкций, а также об ухудшении качества государственного управления в этой стране.

Таким образом, у Вашингтона появляются дополнительные причины для оказания конкретного давления на нынешнюю правящую команду Грузии. И в таких условиях, зная об этом письме, Иванишвили вряд ли решится упорствовать в нежелании менять систему выборов в парламент.