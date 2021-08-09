Летняя Олимпиада-2020 в Токио наряду с многочисленными скандалами запомнилась и тем, что сборная Азербайджана не смогла завоевать ни одной золотой медали. Впервые после Олимпиады-2000 в Сиднее страна осталась без олимпийского золота.

Азербайджан на Олимпиаде представляли 44 спортсмена. Были завоеваны семь наград – три серебряных и четыре бронзовых медали. Еще до начала Олимпиады-2020 все прекрасно понимали, что они будут самыми тяжелыми. Пандемия COVİD-19 сказалась и на подготовке спортсменов, многие до последнего полагали, что Олимпиаду перенесут. Уже с первых дней спортивного мероприятия стало ясно, что Азербайджан настигла неудача в тех видах спорта, от которых страна ожидала прекрасных результатов. Честь азербайджанского спорта спасли Ирина Киндзерская, Мария Стадник, Ирина Зарецкая, Альфонсо Домингес, Рафиг Гусейнов, Гаджи Алиев и Рафаэль Агаев. Больше половины завоевавших олимпийские медали являются легионерами.

Репутацию Азербайджана более-менее спасло включение в программу Олимпиады-2020 каратэ, что принесло стране две серебряные медали от Рафаэля Агаева и Ирины Зарецкой. Но эти итоги Олимпиады однозначно не отражают спортивного потенциала Азербайджана. Да, свои корректировки в уровень подготовки спортсменов внесли не только карантинные ограничения из-за пандемии COVİD-19. 44-дневная война 2020 года также оказала свое влияние на этот процесс, пошатнув позиции азербайджанского спорта в мире.

Однако, на примере соседней Грузии, где ковидные ограничения были жестче, чем в Азербайджане мы видим, что пандемия не помеха для развития спорта и завоевания олимпийского золота. Сборная Грузии даже умудрилась установить рекорды на Олимпиаде.

Катастрофой для Азербайджана итоги Олимпиады не назовешь. К примеру, в Токио сборная Казахстана продемонстрировала худший результат в истории страны, оставшись без олимпийского золота — казахстанские спортсмены завоевали восемь бронзовых медалей. По большому счету каждая страна, за редким исключением, должна сделать выводы из итогов Олимпиады. Для Азербайджана это тревожный сигнал о том, что деятельность спортивных федераций не соответствует уровню. Настало время не только для печальных размышлений, но и практических действий в этой сфере…