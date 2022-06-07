Президент Италии Серджо Маттарелла заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что Рим поддерживает вступление кавказского государства в Евросоюз. Об этом сообщает портал Agenda.

Глава Италии считает, что заявка Грузии на членство в Европейском союзе «абсолютно логична», учитывая принадлежность страны к «европейской цивилизации». Маттарелла и Зурабашвили сошлись в том, что у Тбилиси и Рима «общая позиция» по вопросам международной политики.

Кроме того, Маттарелла акцентировал внимание на «оккупированных Россией территориях Грузии», заявив, что его страна не признает действия Москвы. Глава Италии также рассказал о «единстве» с Грузией во многих сферах, в частности, в экономике и культуре.