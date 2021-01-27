История России есть история несвободы, но…

Были писатели-мастера слова, которые, как правило, писали на вечные темы. Причем писали таким образом, что их произведения читались и никогда не теряли свою актуальность.

Одним из гигантов подобных мастеров художественного слова и мысли был русский писатель Лев Толстой, который никогда не забывается, но читатель все же может спросить: а почему мы, собственно говоря, вспомнили Толстого?

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему!» — справедливы ли эти известные слова великого русского писателя, мэтра художественного слова?

Все-таки попробую не согласиться с великим писателем. Дело в том, что все несчастливые семьи тоже похожи друг на друга. Я имею в виду общественно-политический смысл этой фразы, спорить с великим мастером художественной мысли о несчастных семьях на житейском, бытовом уровне я не осмелюсь.

Видите ли, нации, народы или общества также похожи на обычные семьи, они также бывают счастливыми и несчастливыми.

Несчастливые общества, как правило, бывают авторитарными или деспотическими. В этом отношении все авторитарные лидеры почти копируют друг друга, фактически сверх оригинальных деспотов не бывает: кого из них не возьмешь, сразу находится его копия…

Поэтому каждый раз, когда дискутируется тот или иной авторитарный лидер сразу напрашивается резонный вопрос: господи, почему они не делают выводов из опыта других деспотов? В иной раз даже находятся схожие объекты и в собственной истории, но почему-то авторитарные лидеры их упорно не замечают.

Все это касается и российских лидеров, т.к. в истории этой страны сплошь и рядом встречаются деспоты и авторитарные лидеры. Но, к сожалению, им даже собственный опыт не помогает.

Складывается такое впечатление, что история на самом деле, скачков не любит.

В девяностые годы казалось, что Россию уже в былое амплуа больше не вернешь, что страна раз навсегда простилась со своим деспотическим прошлым, т.е. тоталитаризмом, авторитаризмом и другими его местными, национальными проявлениями. Но, увы!

Исторический опыт показал, что некоторым народам суждено проходить через все этапы политической эволюции и весьма интересно, что в этой стране до сих пор наказывали не авторитарных лидеров, а в основном, людей реформаторов, или склонных к реформам политических и государственных деятелей. В этом можно убедиться, вспомнив последние страницы новой или же новейшей истории России.

Может поэтому нынешние правители чувствуют себя так спокойно? Может поэтому нынешний президент Владимир Путин и его команда не прислушиваются к высказываниям различных политологов о конце, т.н. путиновской эры? Да, все уверены в том, что придет конец и путиновского режима, хотя временной интервал весьма трудно определить. Но то, что Путин управляет страной репрессивными мерами, уже много значит.

О последних событиях в России, особенно, об аресте оппозиционного лидера Алексея Навального мы уже в прошлой статье некоторые соображения написали. Тут лишь добавим, что аресты и преследования отныне станут самыми частыми мерами путиновского режима. Но отрадно, что российское общество в курсе своего болезненного состояния и всеми силами хочет выйти из этого положения. Иногда ведь наблюдается обратное, т.е. приходится констатировать, что беда не в том, что общество впало в какое-то болезненное состояние, а в том, что оно не делает попыток, чтобы как-то выкарабкаться оттуда.

Нет, в России люди, особенно, молодежь вопреки псевдопатриотической национальной идеологии осознает всю болезненность нынешнего состояния государства и своей страны.

Вся истории России есть история несвободы. Конечно, были отдельные моменты, когда страна бунтовала против этого, но история российского бунта подходит разве что для исследования философами-экзистенциалистами. Но есть такая поговорка, что дорогу осилит идущий и мы часто приводим ее. Теперь арестованный Навальный и, самое главное, активисты, требующие его освобождения, наверное, являются главным основанием для надежды — Россия обязательно сделает еще одну попытку, чтобы стать свободной и демократичной…