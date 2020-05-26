Испытания Virgin Orbit закончились неудачей

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании США Virgin Orbit закончились неудачей.

«Мы подтвердили штатный сброс с самолета. Однако миссия закончилась в самом начале полета. (Самолет) Cosmic Girl и наш экипаж в безопасности и возвращаются на базу», — говорится в Twitter компании.

Ракета-носитель LauncherOne разработана для доставки небольших спутников на низкие околоземные орбиты.

Virgin Orbit входит в корпорацию британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Galactic, которая ранее провела испытания туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. (РИА Новости)