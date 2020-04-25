Испанцам разрешат выходить на прогулки

Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице со 2 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

«Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем», — сказал Санчес.

Ранее Испания разрешила раз в день детям выходить на улицу вместе со взрослыми.

В Испании коронавирусом заразились больше 200 тысяч, скончались почти 23 тысячи человек.

| 2020-04-25T23:27:32+00:00 25 апреля 2020, 23:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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