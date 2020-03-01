Иранский фильм «Зла не существует» получил «Золотого медведя» Берлинале

Главный приз Берлинале — «золотого медведя» — получил иранский фильм «Зла не существует». Решение жюри объявлено в субботу, 29 февраля. Мохаммад Расулоф показывает четыре истории о непростом человеческом выборе. Сам Расулоф находится в Иране, с 2017 года ему по политическим причинам запрещен выезд из страны, награду получила его дочь.

Это уже третий иранский фильм в истории Берлинале, отмеченный высшей наградой. Второй по значимости приз — гран-при жюри — получил американский фильм Элизы Хиттман «Никогда, редко, иногда, всегда», показывающий подростковую драму про аборт.

Одного из «серебряных медведей» также получил скандальный фильм российского режиссера Ильи Хржановского «Дау.Наташа», он награжден за работу известного немецкого оператора Юргена Юргеса (Jürgen Jürges). Хржановского обвиняли в том, что в процессе съемок фильма, вероятно, имело место реальное изнасилование, которое показано в картине. (DW)