Нефтяной танкер «Кэмпо Сквэр», принадлежащий фирме «Зодиак», подконтрольной израильскому бизнесмену Эялю Оферу, подвергся атаке БПЛА и беспилотных кораблей в Персидском заливе. Об этом сообщило накануне BBC на персидском языке.

Согласно информации издания, нападение произошло 10 февраля, когда судно следовало из Сингапура в Фуджейру.

Журналисты BBC обсудили этот инцидент с высокопоставленными американскими военными. Те считают, что за атакой стоит иранский Корпус стражей исламской революции. Собеседник журналистов предположил, что КСИР использовал для нападения беспилотник «Шахед-136».