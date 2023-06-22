Иранский автопроизводитель SAIPA представил новый седан Sahand, сообщает издание Khodrobank.

Новинка стала обновленной версией седана Saina, который в свою очередь представляет собой модернизированную модель Tiba, чей дебют состоялся в 2009 году. Все они построены на платформе модели Kia Pride. SAIPA Sahand получил новую оптику, бамперы и решетку радиатора, а также салон с двухцветной отделкой, скошенным снизу рулевым колесом и экраном мультимедийной системы.

Седан оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 90 л.с. (137 Нм), который также подвергся доработкам. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором, тяга передается на передние колеса.