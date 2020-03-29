Иран временно отпустил из тюрем примерно сто тысяч заключенных

«Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключенных из-за коронавируса».

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Президент Ирана Хасан Рухани 24 марта сообщал о принятом решении продлить срок освобождения из тюрем до 20 апреля, однако на тот момент было известно о 85 тысячах временно отпущенных узников.

«К настоящему моменту освобождены около 100 тысяч заключенных», — сказал Эсмаили иранскому телевидению.

На фоне заявлений чиновников о «второй волне» распространения коронавируса в Иране представитель судебной власти сообщил о начале «второй волны» освобождений.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлены более 38,3 тысячи случаев заражения, из которых 2640 – со смертельным исходом. При этом выздоровели порядка 12,3 тысячи человек.

| 2020-03-29T20:56:47+00:00 29 марта 2020, 22:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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