Иран временно отпустил из тюрем примерно сто тысяч заключенных

«Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключенных из-за коронавируса».

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Президент Ирана Хасан Рухани 24 марта сообщал о принятом решении продлить срок освобождения из тюрем до 20 апреля, однако на тот момент было известно о 85 тысячах временно отпущенных узников.

«К настоящему моменту освобождены около 100 тысяч заключенных», — сказал Эсмаили иранскому телевидению.

На фоне заявлений чиновников о «второй волне» распространения коронавируса в Иране представитель судебной власти сообщил о начале «второй волны» освобождений.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлены более 38,3 тысячи случаев заражения, из которых 2640 – со смертельным исходом. При этом выздоровели порядка 12,3 тысячи человек.