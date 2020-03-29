Иран временно отпустил из тюрем примерно сто тысяч заключенных

«Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключенных из-за коронавируса».
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Президент Ирана Хасан Рухани 24 марта сообщал о принятом решении продлить срок освобождения из тюрем до 20 апреля, однако на тот момент было известно о 85 тысячах временно отпущенных узников.
«К настоящему моменту освобождены около 100 тысяч заключенных», — сказал Эсмаили иранскому телевидению.
На фоне заявлений чиновников о «второй волне» распространения коронавируса в Иране представитель судебной власти сообщил о начале «второй волны» освобождений.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлены более 38,3 тысячи случаев заражения, из которых 2640 – со смертельным исходом. При этом выздоровели порядка 12,3 тысячи человек.