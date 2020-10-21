Иран проведёт масштабные учения систем ПВО

Как передает RT, об этом сообщает Tasnim.

Как отметил генерал Кадер Рахимзаде, учения направлены на повышение боевой готовности и укрепление возможностей противовоздушной обороны.

Предстоящие мероприятия будут включать в себя различные типы иранских ракетных систем, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и систем связи для противодействия воздушным угрозам.

Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что страна после отмены оружейного эмбарго рассчитывает в большей степени экспортировать оружие, а не импортировать его.

| 2020-10-21T02:02:09+04:00 21 октября 2020, 06:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss