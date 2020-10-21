Иран проведёт масштабные учения систем ПВО

Иран намерен провести масштабные учения систем противовоздушной обороны, которые охватят более половины территории страны.

Как передает RT, об этом сообщает Tasnim.

Как отметил генерал Кадер Рахимзаде, учения направлены на повышение боевой готовности и укрепление возможностей противовоздушной обороны.

Предстоящие мероприятия будут включать в себя различные типы иранских ракетных систем, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и систем связи для противодействия воздушным угрозам.

Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что страна после отмены оружейного эмбарго рассчитывает в большей степени экспортировать оружие, а не импортировать его.