Иран приветствует усилия России по урегулированию в Карабахе

Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но угрозы в регионе по-прежнему сохраняются. Об этом заявил во вторник председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.

«Продолжение этого конфликта могло бы создать вопросы безопасности на северных границах Ирана. Мы довольны тем, что Россия прикладывала усилия для того, чтобы положить конец этой войне как можно скорее», — сказал он. (ТАСС)