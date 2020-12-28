Иран представил Украине отчет по сбитому Boeing

Тегеран представил Киеву доклад по украинскому пассажирскому самолету, сбитому под столицей Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ждет от Ирана отчет о ходе расследования крушения украинского Boeing возле Тегерана.
«Организация гражданской авиации (Ирана) подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам», — сообщил, в свою очередь, Хатибзаде на брифинге, отметив, что в скором времени сторонам официально будет предоставлен уже переведенный доклад.(РИА Новости)