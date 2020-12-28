Иран представил Украине отчет по сбитому Boeing

«Организация гражданской авиации (Ирана) подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам», — сообщил, в свою очередь, Хатибзаде на брифинге, отметив, что в скором времени сторонам официально будет предоставлен уже переведенный доклад.(РИА Новости)