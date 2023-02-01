В целях международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, выявления и скорейшего наказания организаторов и виновных в совершении террористического акта, в соответствующие международные организации и платформы представлены для принятия документы, содержащие призывы к выполнению обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Об этом сообщает МИД.

Отметим, что с момента совершения указанного террористического акта и до сих пор вооруженное нападение на наше посольство осудили отдельно около 100 стран и секретариаты ряда международных организаций, подчеркнув в заявлениях необходимость наказания виновных в совершении данного акта.

Иранская сторона стремилась предотвратить широкое разоблачение террористической атаки на международном уровне в международных организациях, членами которых она является и решения в которых принимаются консенсусом. В частности, сразу после нападения иранская сторона протестовала против проектов коммюнике и заявления, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и препятствовала принятию указанных документов.

В то время как иранская сторона также обратилась ко многим странам с просьбой поддержать ее позицию в указанных организациях, из 120 стран в Движении неприсоединения только Сирия и Индия поддержали позицию Ирана. Основное утверждение, высказанное этими тремя странами, выступившими против принятия указанных документов, заключалось в том, что террористические атаки в отдельных странах якобы не осуждались ранее в Движении неприсоединения, и что двусторонние вопросы между этими странами не выносились на международные платформы, такие как Движение неприсоединения. Хотя Движение неприсоединения приняло ряд документов, осуждающих террористические атаки, которые происходили в странах — членах, в них отмечалась необходимость усиления охраны дипломатических миссий.

Осуждаем этот провокационный шаг иранской стороны и заявляем о необходимости соблюдения ее международных обязательств.

Азербайджанская сторона будет использовать все соответствующие международные платформы для широкого осуждения террористического акта против посольства и наказания виновных в совершении террористического акта.