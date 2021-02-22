Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС

Правительства Ирана и Азербайджана одобрили продолжение строительства гидроэлектростанций (ГЭС) «Гыз Галасы» и «Худаферин» на реке Араз.

Как сообщают СМИ, об этом говорилось в Иране, на совещании в городе Тебриз, провинция Восточный Азербайджан.

Напомним, что строительство ГЭС между упомянутой провинцией и Джабраильским районом Азербайджана является одним из основных проектов, осуществляемых Министерством энергетики Ирана.

В декабре прошлого года министр Реза Ардаканиан заявил, что две страны договорились о возобновлении строительства ГЭС.

| 2021-02-22T12:53:34+04:00 22 февраля 2021, 14:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss