Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС

Правительства Ирана и Азербайджана одобрили продолжение строительства гидроэлектростанций (ГЭС) «Гыз Галасы» и «Худаферин» на реке Араз.

Как сообщают СМИ, об этом говорилось в Иране, на совещании в городе Тебриз, провинция Восточный Азербайджан.

Напомним, что строительство ГЭС между упомянутой провинцией и Джабраильским районом Азербайджана является одним из основных проектов, осуществляемых Министерством энергетики Ирана.

В декабре прошлого года министр Реза Ардаканиан заявил, что две страны договорились о возобновлении строительства ГЭС.