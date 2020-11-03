Иностранные компании, занимавшиеся незаконной деятельностью в Карабахе, будут привлечены к ответственности

За годы оккупации Нагорного Карабаха армянской стороной немало иностранных компаний осуществляли на данной территории незаконную деятельность. Сейчас пришло время привлечь их к ответственности.

Так, следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики по фактам грубых нарушений правил экологии и эксплуатации гражданами иностранных государств армянского происхождения недр на территории Лачинского, Кяльбаджарского и других оккупированных районов 21.10.2015 года и 30.03.2018 года возбудило уголовные дела по статьям 192.2.3 (незаконное предпринимательство) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

Одно из уголовных дел связано с закрытым акционерным обществом «Base Metals», являющимся филиалом группы компаний «Vallex Group», официально зарегистрированной в Швейцарии. ЗАО в 2009-2017 годах получило незаконный доход в сумме 301 миллион 918 тысяч манатов в результате незаконной эксплуатации месторождений драгоценных металлов в селе Вежнали Зангиланского района.

Инвестор группы компаний «Vallex Group», гражданин Швейцарии Вартан Сирмакес и руководитель компании Валерий Межлумян, исполнительный директор ЗАО «Base Metals» Артур Мкртумян были объявлены международный розыск.

Доктор философских наук в области международного права, преподаватель юридического факультета Бакинского Государственного Университета Мухаммед Гулузаде заявил #, что к ответственности будут привлекаться не только компании, но и граждане других стран, которые приезжали в Нагорный Карабах с целью участия в боевых действиях. Много армян — граждан Франции, Германии, Ливана, России приезжают в Карабах именно с этой целью. А ведь в каждой из этих стран есть запрет на участие в незаконных вооруженных формированиях. Это уголовно наказуемое деяние. Наша страна должна поднять вопрос об ответственности таких лиц в соответствии с законодательством тех стран, гражданами которых они являются.

Как отметил Гулузаде, когда наши солдаты осматривают тела убитых армянских солдат и офицеров, они зачастую обнаруживают у них документы граждан иностранных государств. В таких случаях наше правительство через дипломатические каналы обращается к этим государствам, предъявляя факты того, что их гражданин участвовал в боях против Азербайджана, а не находился на территории, где идут боевые действия, в качестве туриста.

«Хотелось бы рассказать об одном случае. Гражданин Франции армянского происхождения приехал в Карабах воевать, сказав на работе, что едет навестить родных в Армении. Во время боев он понял, что воевать против Азербайджана бессмысленно, ведь азербайджанская армия куда лучше оснащена. Мужчина вернулся во Францию, и по приезду на своей странице в соцсети написал негативный пост о том, что Армения не заботится о своих солдатах. В своем посте он косвенно признал свое участие в боевых действиях в Карабахе. Наши спецслужбы сделали скриншоты этих постов и обратились к Франции с просьбой привлечь к ответственности этого гражданина за участие в незаконных военных формированиях и в боях. О результате пока неизвестно, так как сначала государство в рамках своего законодательства должно изучить дело, собрать доказательную базу, но главное, что такие дела начали инициировать», – сказал юрист.

Что касается ответственности иностранных компаний, которые на протяжении периода оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, эксплуатировали полезные ископаемые нашей страны, это тоже очень важный вопрос. Но, как отметил Гулузаде, нужно сначала определить, какие институты будут заниматься рассмотрением подобных вопросов. Будут ли такие дела рассматриваться в судах стран, где зарегистрированы эти компании, или будут задействованы механизмы ООН — этот вопрос еще полностью не исследован. Как только война закончится, это будет отдельным направлением нашей дипломатии.

«Мы только начинаем узнавать, какие иностранные компании делали инвестиции в Нагорный Карабах в период его оккупации Арменией. В основном, руководство таких компаний — этнические армяне, которые таким образом поддерживали сепаратистов. К тому же, им предоставляли льготные условия, гарантии от высшего руководства Армении. Они немало денег заработали в оккупированном Нагорном Карабахе», – подчеркнул эксперт.

К таким компаниям могут быть применены различные виды наказания, в том числе экономические санкции. Наша страна может потребовать, чтобы они вернули всю прибыль, полученную от деятельности на оккупированной территории, а также привлечь их к ответственности за незаконное предпринимательство. Эта статья есть в частности в уголовном кодексе Азербайджана. Говоря о компаниях, которые занимались незаконной деятельностью на территории оккупированного Карабаха через посредников, Гулузаде отметил, что нужно искать доказательства такого сотрудничества через различные источники. Всеми вопросами, касающимися сбора доказательств, займутся юристы по экономическим вопросам. Нужно будет провести большую детальную работу, которая позволит выиграть дела, ведь крупные компании, осуществлявшие незаконную деятельность, привлекут к своей защите опытных адвокатов.