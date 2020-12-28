Инновационное развитие экономики нужно начинать с реформ в системе образования

В современной экономике инновационные технологии занимают особое место. Инновации стали движущей силой как экономического, так и социального развития.

В нашей стране понимают, что данным сегментом необходимо заняться всерьез, в связи с чем сейчас разрабатывается новая стратегия инновационного развития. Замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде ранее сказал о том, что увеличение доли конкурентоспособных товаров и услуг в развитии национальной экономики является одним из приоритетов экономической политики нашей страны.

Главная цель заключается в создании инновационной системы, которая превратит идеи в продукты и услуги и выведет их на все рынки. Для этого уже предпринимаются конкретные шаги, в частности создаются промышленные и технологические парки, фонды, применяются льготы, проводятся соответствующие мероприятия.

Но как заявил # экономист Натиг Джафарли, инновационное развитие нужно начать со школы. Система образования должна соответствовать инновационным технологиям, подпитывать их, сейчас она не «заточена» под это.

«В образовательных учреждениях надо начинать растить специалистов в данной сфере. Хороших специалистов, которые отучились по этому профилю в Америке и Европе, сложно вернуть в Азербайджан, так как рынок маленький и доходы в этой области тоже невелики. Инновационные технологии у нас только пытаются развивать, тогда как, в тех же США и многих странах Европы, есть огромный рынок и огромные возможности», – говорит эксперт.

Надо начать с подготовки новых местных кадров, которые будут предлагать какие-то ноу-хау, изобретать что-то интересное. Нужны новые подходы и продукты.

«Конечно, необходима хорошая поддержка со стороны правительства, так как без дотаций на первоначальной стадии сложно будет развивать эту сферу. Под дотациями я не имею в виду бюджетные вливания в эту отрасль, хотя и это может быть в виде государственных заказов для новых фирм, которые в этой сфере начинают работать и могут стать успешными. Я имею в виду, прежде всего, налоговые льготы, возможность выйти на долгосрочные кредиты, что важно для стартапов, молодых бизнесменов, которые хотят работать в этой сфере», – подчеркнул Джафарли.

Данная сфера насыщена во всем мире, конкуренция огромная, и не только европейские страны и Америка, но и Индия, Китай выходят на рынок с недорогими, но полезными высокотехнологичными продуктами. Азербайджану нужно жить не сегодняшним днем, а думать о будущем, о том, какие технологии будут иметь потребность во всем мире, и в том числе в Азербайджане.

«В Азербайджане есть один плюс — у нас эта сфера не развита, и потому внутри страны есть огромные возможности для ее развития, начиная от онлайн банкинга, торговли через приложения, и заканчивая оказанием услуг в разных сферах с помощью новых технологий. Есть, – говорит экономист, – большие возможности, но, если рынок откроется и появятся зарубежные конкуренты, нам будет сложно. Однако, если молодежь получит поддержку, то начнет наверняка выдавать интересные идеи, у нас есть креативные люди».

Важно поощрять инициативы. В этом случае есть шансы, что в стране появятся фирмы, занимающиеся созданием инновационных продуктов, хотя бы республиканского масштаба. Затем уже можно подумать о выходе на международные рынки.

Надо, конечно, предвидеть и возможную утечку квалифицированных кадров –это беда многих маленьких стран.

Как говорит Джафарли, Эстония, Латвия, Литва, когда начали в этой сфере достигать определенных успехов, столкнулись с тем, что их хороших специалистов начали переманивать. Это глобализация, с этим бороться не надо. Надо создавать условия, при которых компании, которые хотят работать на рынке Азербайджана, смогут выходить на региональные рынки. Географическое положение нашей страны таково, что если какая-то компания добьется успехов внутри Азербайджана, может выйти на рынки Средней Азии, России, иранский рынок, который сейчас пустой в данной сфере в хорошем смысле этого слова. Такой перспективой можно удержать специалистов в стране.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев согласен с тем, что надо начинать со школьной скамьи, но сейчас детям не прививают интереса к инновациям, технике, не стимулируют их к изобретениям.

«К тому же у нас неправильная система поступления в вузы. Почему для абитуриентов творческих профессий предусмотрен экзамен, который выявляет их способности, а для других нет? Благодаря этим экзаменам можно было бы понять, есть ли у абитуриента способности к изобретательству, и если да, то даже если он недобрал баллы по тестам, ему надо пойти на уступки. Ну а потом надо создать все условия для работы талантливых студентов и выпускников вузов. На Западе тем, кто работает в этих направлениях, разрешают 15% своего времени тратить исключительно на реализацию своих идей. Надо взять этот пункт на вооружение», – говорит Агаев.

Также эксперт отметил, что в одиночку наша страна вряд ли сможет развивать инновационные технологии, нужна кооперация с ведущими компаниями из других стран.