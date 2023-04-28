Курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем.

«Необходимо включить учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами в образовательные программы в самых разных областях», — сказал Путин, отметив, что речь идет о необходимости обладать соответствующими навыками агрономам, строителям, энергетикам и транспортникам.

«И, конечно, полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — сказал Путин.