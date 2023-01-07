Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана на Лачинской дороге, в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать с лишним дней.

Например, во вторник журналисты, командированные в Шушу, сообщили, что по Лачинской дороге беспрепятственно проезжают машины снабжения российских миротворцев. В течение одного только этого дня по Лачинскому коридору в общей сложности проехали около 20 машин.

При этом, армянские официальные лица и СМИ продолжают твердить всюду, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинский коридор и не пропускают автомобили, и что армяне Карабаха находятся в «блокаде».

В тот же день МИД Армении распространило заявление «относительно продолжающегося блокирования Лачинского коридора». Приведем его текст без изменений:

«МИД РА обращает внимание международных партнеров и всего прогрессивного человечества на то, что Азербайджан уже более трех недель держит Нагорный Карабах в блокаде, грубо нарушая режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и блокируя дорогу жизни, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и со всем миром. Уже 23-й день, как на глазах у всего мира Азербайджан вынуждает население Нагорного Карабаха к насильственной депортации, продолжая свою политику этнических чисток.

Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днем. Все более значимой становится нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. Становится ощутимым недостаточное питание. Сотни семей продолжают оставаться разделенными, находясь по разные стороны азербайджанской блокады. 120 тысяч человек фактически оказались в статусе пленных.

Утверждения азербайджанской стороны о том, что Лачинский коридор на самом деле открыт, совершенно беспочвенны, о чем свидетельствует как минимум тот факт, что только на машинах Международного комитета Красного Креста разрешается перевозить в Республику Армения ограниченное количество больных в случае возникновения опасной для жизни ситуации.

В сложившейся ситуации мы отмечаем важность проведения 20 декабря 2022 года экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного в ответ на запрос армянской стороны с целью обсуждения закрытия Лачинского коридора и гуманитарных последствий для населения Нагорного Карабаха. Мы высоко оцениваем публично высказанные и четкие призывы подавляющего большинства членов Совета Безопасности к снятию блокады коридора со стороны Азербайджана и предоставлению международным организациям доступа в Нагорный Карабах. Мы также приветствуем усилия Франции в последующий вышеупомянутому заседанию СБ ООН десятидневный период, направленные на принятие заявления для прессы председателя СБ по сложившейся ситуацией.

Армения продолжит предпринимать целенаправленные шаги во всех возможных форматах, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН и международных и региональных структур, по обеспечению решительного реагирования и действий, вытекающих из мандата и функций этих структур, с целью ликвидации блокады Лачинского коридора и сложившегося вследствие гуманитарного кризиса, с которым столкнулись 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха.

Также считаем необходимым направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на месте, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для соответствующих структур ООН.

Азербайджан обязан немедленно открыть Лачинский коридор в соответствии с принципами, закрепленными пунктом 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору, и Лачинский коридор находится под контролем расположенных в Нагорном Карабахе миротворческих сил РФ. Поскольку положения Трехстороннего заявления были нарушены в результате незаконных действий Азербайджана, мы также ожидаем осуществления Россией конкретных усилий, направленных на устранение этого грубейшего нарушения без каких-либо предварительных условий».

Любопытно, как можно расценить все эти претензии официального Еревана? Что должна противопоставить им азербайджанская дипломатия? Ведь молчать в данном случае абсолютно неправильно, тем более, что Азербайджан занимает очевидно правую позицию в этой ситуации.

Как заявил # директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили, для Армении очень важно информационное содержание всех действий, которые происходят внутри и вокруг Лачинского коридора.

«Между прочим, появилась информация о том, что среди армян, живущих в Карабахе, есть разногласия на тему того, как поступить правильно – воспользоваться возможностью и начать пользоваться Лачинским коридором в прежнем режиме (понимая, что азербайджанские эко-активисты в этом случае им мешать не станут), или никуда не двигаться и продолжать жаловаться, используя это как маркер для информационных игр на международной арене? И по той информации, которая стала известна, мы можем сделать вывод, что Рубен Варданян выступает против использования Лачинской дороги, которая по факту уже контролируется Азербайджаном, чтобы параллельно оказывать информационный прессинг на Баку на международном уровне — чтобы он полностью открыл коридор, и чтобы оттуда исчезли представители азербайджанских НПО», — рассказал Алили.

Вот поэтому-то и для Еревана это всё является частью большой информационной игры, считает он. «И вообще, позиционирование Армении в системе международных отношений — это обычно нарративы про то, что армян «уничтожали» и «уничтожают», и если не помочь армянам сейчас, «может повториться нечто ужасное» и всякое тому подобное. И использование этих старых нарративов сейчас воспринимается Арменией как прекрасная возможность для продвижения своей позиции по Лачинскому коридору. Поэтому я думаю, что даже если азербайджанские НПО уйдут оттуда, Армения продолжит обвинять Баку, мол, «в течение длительного времени азербайджанцы держали армян Карабаха в полной блокаде, перекрыли им связь с Арменией», и т.д.» — заявил эксперт.

По мнению А.Алили, азербайджанскому МИД в такой ситуации было бы полезно внимательно проанализировать информационную повестку дня в течение двух последних лет. «Что изменилось? На какие информационные провокации армянской стороны азербайджанский МИД смог ответить эффективно, а на какие не очень? Как должны работать в этом контексте дипломатические представительства Азербайджана в разных концах планеты? Чем должны проявить себя организации нашей диаспоры? Пора уже всем сесть вместе и проанализировать эти направления», — заключил директор центра.