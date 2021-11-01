Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило в понедельник применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19, производимой Sinovac Biotech, для детей в возрасте от 6 лет, сообщила газета Jakarta Globe.

Издание напоминает, что ранее в стране разрешалось вакцинировать только детей от 12 лет.