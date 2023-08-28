Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца «Адитья Л-1» (Aditya-L1) на 2 сентября.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации организации космических исследований в социальной сети «Х».

«Запуск «Адитья Л-1″, первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года», — говорится в публикации.

Пуск планируется осуществить в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Он расположен на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) в Бенгальском заливе.

Согласно ISRO, «Адитья Л-1» будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце — Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, что обеспечивает беспрепятственное наблюдение за светилом.

Главная цель миссии «Адитья Л-1», запуск которой неоднократно откладывался, состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.