Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в воскресенье успешно вывела на орбиту сингапурский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли DS-SAR и шесть сопутствующих аппаратов малого размера, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

«PSLV-C56 вывела на расчетную орбиту семь спутников, включая основной спутник DS-SAR и шесть сопутствующих спутников», — сказал Соманат.

Ракета была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 06:31 по местному времени.

На орбиту был выведен спутник дистанционного зондирования Земли DS-SAR массой 360 кг. Он оснащен технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях. Аппарат был создан в рамках сотрудничества оборонного научно-технического управления, которое находится в ведении правительства Сингапура, и компании ST Technologies. Снимки с разрешением в один метр, сделанные аппаратом, будут использоваться различными сингапурскими ведомствами.

Также на орбиту отправятся шесть спутников малого размера массой от 3 до 24 кг, созданные коммерческими предприятиями и научно-исследовательскими организациями Сингапура для испытания различных технологий и предоставления ряда услуг.