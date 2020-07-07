Индийские силы безопасности ликвидировали боевика на юге Джамму и Кашмира

Один боевик из базирующихся в Пакистане террористических группировок ликвидирован в бою с индийскими силами безопасности на юге союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом во вторник сообщила газета Kashmir Times со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе антитеррористической операции в районе шоссе Сринагар-Пулвама, проводившейся совместно военными и полицией, был убит один из экстремистов. В перестрелке получили ранения трое военнослужащих», — заявили источники в индийских силовых органах.

В этом году в Джамму и Кашмире силы безопасности ликвидировали 118 экстремистов из антииндийских вооруженных группировок, 32 из них были убиты в июне.(ТАСС)