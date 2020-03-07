Импортируемые в Азербайджан медицинские маски освобождены от пошлины

Кабинет министров Азербайджана внес разъяснение в решение №84 «О внесении изменений в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, в ставки импортных таможенных пошлин и в ставки экспортных таможенных пошлин», сообщили в Кабмине.

В рамках мер по предотвращению распространения в стране коронавируса одним из важных вопросов является снабжение населения и медицинских учреждений необходимыми медицинскими принадлежностями по доступной цене и укрепление запасов по ряду медицинских средств.

В связи с этим импортируемые в Азербайджан бахилы, стерильные и нестерильные перчатки, медицинские маски (для хирургических операций и медицинских процедур) и респираторы освобождаются от таможенной пошлины до 1 июня текущего года.

| 2020-03-07T19:27:41+00:00 7 марта 2020, 20:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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