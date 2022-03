Глава Tesla и Space X Илон Маск сравнил себя с рэпером Эминемом, пишет портал Business Insider со ссылкой на твит миллиардера. Впоследствии запись была удалена.

«Мы с Эминемом по сути одинаковые», – написал Маск.

Такое заявление бизнесмен сделал после того, как на судебном разбирательстве касательно его постов в Twitter сторона Маска процитировала рэпера.

Адвокаты Маска утверждают, что соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам [SEC], согласно которому все посты Маска должны цензурироваться, нарушает права миллиардера. В качестве доказательств они сослались на песню Without me Эминема.

«The SEC won’t let me be or let me be me so let me see. They tried to shut me down (рус. SEC не позволит мне быть или быть собой, мы еще поглядим. Они пытались закрыть мне рот)», – заявили адвокаты Маска, намекая на нарушение прав миллиардера.

Without me была написана в 2002 году. Песня посвящена судебному разбирательству рэпера с Федеральной комиссией по связи, которая оштрафовала радиостанцию в Колорадо за песни Эминема в эфире. Тогда суд принял решение в пользу артиста и отменил решение комиссии.