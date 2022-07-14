Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter пошутил над сыном президента США Хантером Байденом, который недавно оказался в центре скандала из-за опубликованных видео с употреблением наркотиков в обществе секс-работниц.

Маск выложил фотографию с мужчиной, к которому прикреплено большое количество камер, с подписью «Хантер Байден каждый раз, когда покупает крэк и проституток».

«Высший бал за операторское искусство», — написал глава Tesla и SpaceX в комментарии к снимку.

На днях газета The Sun опубликовала еще один ролик с утерянного ноутбука Хантера Байдена. На нем, как утверждает издание, тот употребляет наркотические вещества в обществе секс-работниц.

Уточняется, что действие происходит в одном из оздоровительных центров в Массачусетсе, где Байден-младший лечился от наркозависимости. (gazeta.ru)