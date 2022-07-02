Глава компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter совместную фотографию с папой Римским и своими сыновьями.

«Для меня было большой честью встретиться накануне с папой Римским Франциском», — написал Маск.

Маск некоторое время не постил ничего в микроблоге, а затем поделился парой фотографий, посвященных его 40-летию, а также недавним фото с Папой Франциском и четырьмя сыновьями. Всего у Маска восемь детей.

Его пятый сын, ранее известный как Ксавьер, недавно объявил, что теперь он — она: трансгендерная женщина по имени Вивиан Дженна Уилсон.

По данным итальянских СМИ, Маск с детьми накануне посетил папу Франциска с частным визитом, который продлился порядка 40 минут: сообщалось, что они беседовали об окружающей среде, будущем человечества, а также улучшении мира.