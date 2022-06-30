Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пропал — в течение девяти дней он не публикует новые записи в соцсети Twitter, а также не появляется на публичных мероприятиях. Об исчезновении миллиардера сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что столь долгий перерыв в активности не свойственен для Маска. Бизнесмен регулярно общается в соцсетях с подписчиками, а также публикует собственные заявления или мемы. Также миллиардер находится в процессе заключения сделки по покупке компании Twitter.

Последнее публичное выступление Маска датируется 21 июня на Катарском экономическом форуме. На мероприятии глава SpaceX повторил, что по сделке с Twitter все еще есть «нерешенные вопросы», в том числе опасения по поводу количества ботов.