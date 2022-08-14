Глава SpaceX и Tesla Илон Маск написал статью для китайского журнала China Cyberspace, который издает агентство КНР по цензуре в интернете. В тексте он в том числе рассказал, зачем нужно чипировать людей с помощью его стартапа Neuralink.

Перевод статьи опубликовал корреспондент китайского государственного агентства «Синьхуа» Ян Лю в своем блоге на Substack.

«Neuralink сосредоточена на разработке технологий слияния компьютера и человеческого мозга, разработке мозговых чипов размером с монету, подобных носимым устройствам, таким как смартфоны», — написал миллиардер.

По словам бизнесмена, чипы от Nueralink планируется глубоко интегрировать с телом пользователя. »[Чипы] регистрируют и стимулируют активность мозга с помощью имплантатов в коре головного мозга», — добавил Маск.

Он также напомнил, что чип поможет людям с ограниченными возможностями — восстановит двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами нервной системы, а также позволит парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

Маск заключил, что технологии его компаний Tesla, SpaceX и Neuralinkв сумме смогут «помочь достигнуть лучшего будущего для человечества».